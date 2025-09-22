Nuova mappa del rischio idraulico, Lidl sospende l’iter del progetto di una nuova apertura in Via del Popolo

Si è chiusa con una sospensione del percorso attuale, ma senza archiviare del tutto l’iniziativa, la conferenza dei servizi indetta dal Comune della Spezia per il progetto di una media struttura di vendita alimentare a marchio Lidl in Via del Popolo.

Avviata a giugno in modalità asincrona semplificata, la procedura aveva raccolto i pareri e le richieste di integrazione di numerosi uffici comunali – tra cui Mobilità, Aree Verdi e Progetti Speciali – e di enti come Regione Liguria, Asl 5, Vigili del fuoco e Acam. Nel corso dell’istruttoria Lidl aveva anche chiesto una proroga dei termini per produrre ulteriori documenti.

Lo scorso 18 settembre, però, tramite la progettista incaricata, architetto Daniela Cappelletti, la società ha comunicato il ritiro dell’istanza originaria, motivandolo con la recente approvazione della nuova mappa comunale sugli ambiti normativi legati alla pericolosità idraulica dei corsi d’acqua. Una novità che apre, secondo l’azienda, a condizioni più favorevoli per l’area di sedime e che consiglia di rielaborare il progetto in forma aggiornata. Nella stessa comunicazione Lidl si è riservata di presentare a breve una nuova domanda che recepisca gli aggiornamenti. Conseguentemente, con determinazione dirigenziale firmata oggi, 22 settembre, la conferenza dei servizi è stata formalmente conclusa prendendo atto del ritiro dell’istanza.

