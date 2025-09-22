Ortovero nel segno del turismo religioso: pellegrinaggio e nuova associazione per Frate Ave Maria

Ortovero. Devozione e partecipazione: questi i tratti salienti del tradizionale pellegrinaggio che sabato 13 settembre ha condotto un folto gruppo di pellegrini all’Eremo di Sant’Alberto di Butrio, nel Comune di Ponte Nizza (PV), presso la tomba del venerabile Frate Ave Maria, eremita cieco della Congregazione di Don Orione, nato a Pogli d’Ortovero il 24 febbraio del 1900 e morto a Voghera il 21 gennaio 1964, per il quale è in corso la causa di beatificazione.

Il rettore dell’Eremo, Don Ivan Concolato, ha riservato una calorosa accoglienza al nutrito gruppo di pellegrini ed ha offerto una spiegazione sulle vicende storiche dell’Eremo. In mattinata è stato poi recitato il Santo Rosario presso la tomba del Venerabile e la Santa Messa, presieduta dal parroco Don Cesare Donati e concelebrata da Monsignor Giorgio Brancaleone, già Vicario Generale della Diocesi di Albenga-Imperia, e da Don Pawel Chmiel, direttore dell’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, con la partecipazione del Diacono Alberto Morana della parrocchia del Sacro Cuore di Albenga, che si sono uniti al pellegrinaggio.

