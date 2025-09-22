Ristorazione scolastica, Uiltucs: “Lo stop estivo di tre mesi genera disuguaglianze”

Genova. “In barba a una recente circolare ministeriale, a Genova si sono attivate solo la metà delle 283 scuole che propongono il servizio di ristorazione scolastica”.

Così Uiltucs Liguria, che ha puntato i fari su quelle che definisce “disuguaglianze” nel servizio mensa cittadino: “I pasti che vengono preparati su territorio genovese giornalmente sono oltre 25mila per un impiego di 1500 addette e addetti alla ristorazione scolastica, tremila in tutta la Liguria – prosegue il sindacato – La sospensione estiva, prevista da giugno a settembre, comporta tre mesi di mancata retribuzione per le lavoratrici e lavoratori delle mense genovesi che, per via del contratto a tempo indeterminato, non hanno nemmeno accesso alla Naspi per affrontare la stagione estiva senza salario”.

