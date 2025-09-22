“Rotte di cambiamento: dalla vela al cloud”, al Salone Nautico un viaggio tra passato e futuro

Genova. Al Salone Nautico un’iniziativa dedicata alla storia della navigazione e dell’industria marittima, che ha messo a confronto il patrimonio storico di Fondazione Ansaldo con le trasformazioni introdotte dalla rivoluzione digitale, oggi al centro delle attività di Leonardo e Fincantieri. Sono i temi al centro dell’evento Rotte di cambiamento: dalla vela al cloud andato in scena oggi nell’ambito della kermesse in corso al Waterfront di Levante.

Un viaggio tra passato e futuro: dalla navigazione a vela, al vapore, fino all’era digitale in cui navi, porti e rotte si trasformano grazie a dati, simulazioni e all’intelligenza artificiale.

