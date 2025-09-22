Sestri: “Elezioni delle consulte, un disastro per l’amministrazione Solinas”

Dai consiglieri Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia)

“Si sono inventati il giochino, hanno giocato da soli. E hanno pure perso. Le elezioni per le Consulte sono state un disastro per l’amministrazione Solinas che tanto si è spesa per organizzare male e in tutta fretta queste consultazioni. L’unico programma elettorale che non prevedeva le Consulte di frazione era il nostro, abbiamo più volte spiegato all’amministrazione i rischi cui andava incontro. Nonostante questo, abbiamo cercato -inascoltati – di correggere il regolamento strampalato e inadeguato che avevano buttato giù con un livello istituzionale adatto alla conta per chi sta sotto a nascondino. Abbiamo segnalato il rischio di un completo disinteresse della cittadinanza per un istituto che, realizzato in questo modo, non produce l’effetto dichiarato e atteso.

