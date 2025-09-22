COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Torna la Genova Tattoo Convention, dal 26 al 28 settembre allo Stadium della Fiumara

Torna la Genova Tattoo Convention, dal 26 al 28 settembre allo Stadium della Fiumara

RDS Stadium, comincia il tour italiano dell'Italia Tattoo Convention

Genova. La Genova Tattoo Convention festeggia i suoi vent’anni e torna dal 26 al 28 settembre 2025 allo Stadium di Sampierdarena. Nata nel 2005, la manifestazione è tra le più longeve in Italia e richiama ogni anno oltre 150 artisti e migliaia di appassionati, confermandosi punto di riferimento per la cultura del tatuaggio in Europa.

Il cuore della Genova Tattoo Convention restano le competizioni, aperte a tatuatori e tatuatrici maggiorenni, che scandiranno i tre giorni di convention. Si parte venerdì con l’“Open Tattoo”, mentre sabato spazio alle categorie bianco/nero e colore “Small/Medium” e alla gara a tema, quest’anno dedicata a Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it