Torna la Genova Tattoo Convention, dal 26 al 28 settembre allo Stadium della Fiumara

Genova. La Genova Tattoo Convention festeggia i suoi vent’anni e torna dal 26 al 28 settembre 2025 allo Stadium di Sampierdarena. Nata nel 2005, la manifestazione è tra le più longeve in Italia e richiama ogni anno oltre 150 artisti e migliaia di appassionati, confermandosi punto di riferimento per la cultura del tatuaggio in Europa.

Il cuore della Genova Tattoo Convention restano le competizioni, aperte a tatuatori e tatuatrici maggiorenni, che scandiranno i tre giorni di convention. Si parte venerdì con l’“Open Tattoo”, mentre sabato spazio alle categorie bianco/nero e colore “Small/Medium” e alla gara a tema, quest’anno dedicata a Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it