Un lettore: “I tempi di attesa indicati sul sito di Asl per una visita oculistica non corrispondono alla realtà”

La sala d'attesa degli uffici Asl di Via XXIV maggio

Spett.le Redazione,
in base alla rilevazione di ASL 5 del 16 Settembre 2025, il tempo di attesa per una visita oculistica differibile era di 8 giorni. Tuttavia oggi ho telefonato alle ore 13:26 al CUP Liguria ASL 5, e non risulta disponibilità di posti per una visita oculistica con priorità differibile; l’operatrice mi ha invitato ad essere inserito in una lista, per un successivo contatto quando ci sarà disponibilità di posti. Gradirei che ASL 5 comunicasse tempi di attesa attendibili, tramite il sito istituzionale.

Cordiali Saluti,

