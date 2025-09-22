Un lettore: “I tempi di attesa indicati sul sito di Asl per una visita oculistica non corrispondono alla realtà”

Spett.le Redazione,

in base alla rilevazione di ASL 5 del 16 Settembre 2025, il tempo di attesa per una visita oculistica differibile era di 8 giorni. Tuttavia oggi ho telefonato alle ore 13:26 al CUP Liguria ASL 5, e non risulta disponibilità di posti per una visita oculistica con priorità differibile; l’operatrice mi ha invitato ad essere inserito in una lista, per un successivo contatto quando ci sarà disponibilità di posti. Gradirei che ASL 5 comunicasse tempi di attesa attendibili, tramite il sito istituzionale.

Cordiali Saluti,

