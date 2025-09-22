COMMENTA
Economia

Unione Industriali Savona, all’assemblea generale la celebrazione degli 80 anni di storia

Savona. Ottant’anni di storia, crescita e impegno al fianco delle imprese savonesi. È su queste basi che l’Unione Industriali della Provincia di Savona celebra il proprio anniversario con l’Assemblea Generale 2025, dal titolo “Progettiamo il Futuro”.

L’appuntamento si è svolto lunedì 22 settembre, alle 15.30, presso lo stabilimento Alstom di Vado Ligure, sito che vanta una tradizione ultracentenaria nella progettazione e manutenzione di locomotive e oggi impegnato anche nella produzione del treno a idrogeno.

