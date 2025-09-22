Uscio: attimi di paura in processione, cade un “Cristo” processionale

Attimi di paura ieri pomeriggio a Uscio durante la processione per celebrare la Madonna Addolorata. Un apprendista “cristezzante” genovese. non appartenente alla confraternita locale, ha commesso un errore provocando la caduta di un cristo processionale. I compagni, dotati di riflessi rapidi, sono intervenuti tempestivamente trattenendo l’artistico crocifisso prima che finisse a terra, subendo inevitabili danni. Dopo pochi minuti, il crocifsso, che appartiene alla Confraternita di Uscio, ha ripreso il cammino. Alla processione erano presenti l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, il presidente della Regione Marco Bucci e il consigliere regionale Giovanni Boitano. Episodi del genere sono rarissimi, per questo ha avuto eco nel mondo delle confraternite.

(foto di archivio estranea a quanto avvenuto ieri a Uscio)

» leggi tutto su www.levantenews.it