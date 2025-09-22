Varazze celebra il 14^ Lanzarottus Day, in ricordo dello scopritore delle Canarie

Varazze. Anche quest’anno Varazze si appresta a celebrare il Lanzarottus Day, giunto alla sua quattordicesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato, nato per rendere omaggio al grande navigatore varazzino Lanzarotto Malocello (1270-1336), che nel XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e diede il nome all’isola di Lanzarote.

L’evento nato nel 2012, coinvolge ogni anno scuole, associazioni, cittadini e istituzioni in un ricco programma di eventi culturali e commemorativi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Varazze e sostenuta dall’amministrazione che da sempre mira a valorizzare il patrimonio storico culturale promuovendo il ricordo e le testimonianze di civiltà della città. Il Lanzarottus Day 2025 si svolgerà nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 settembre, con un calendario di attività che spaziano tra didattica, cultura e celebrazione civile e religiosa.

