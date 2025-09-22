Venticinque anni dopo la Madonna di Soviore scende a Monterosso

Racchiusa nella nicchia marmorea dell’altare del Santuario di Nostra Signora di Soviore, incastonato nel verde della collina sulle alture delle Cinque Terre, la venerata statua in legno della Madonna veglia da molti secoli su Monterosso e ci parla di una particolare e antichissima devozione alla Vergine sia a Monterosso che negli altri paesi delle Cinque Terre, sopra ciascuno dei quali esiste un santuario mariano. Quello di Soviore è il più antico santuario dedicato alla Vergine di tutta la Liguria e la sua Madonna è patrona della Diocesi di La Spezia. Di origine che si perde nei secoli e fondato su resti di un santuario pagano, fu sempre un luogo molto frequentato al quale furono riservati particolari privilegi ecclesiastici come quello raggiunto grazie alla Arcivescovo di Genova Giovanni Maria Saporiti, originario di Monterosso che nel 1727 ottenne che il Santuario venisse aggregato alla basilica papale di san Giovanni in Laterano partecipando quindi alle indulgenze e privilegi spirituali della basilica romana. Grande e profondo è il legame spirituale e la devozione dei fedeli e della gente di Monterosso che da sempre confidano nelle sue grazie. Numerosi nel corso dei secoli sono i miracoli attribuiti alla Vergine fra i quali il preservare Monterosso dalle terribili epidemie di pestilenza del 1530, 1580 e 1657 che imperversarono nel genovesato. Innumerevoli sono state nei secoli le grazie ricevute dai naviganti e pescatori (testimoniato anche dal cospicuo apparato degli ex-voto tipico della tradizione ligure) che la veneravano come la Regina del Mare, la Stella dei naviganti. Equipaggi di navi anche estere approdavano alla spiaggia di Monterosso e salivano scalzi al Santuario per ringraziare la Vergine e sovente si sentivano in alto mare i colpi di cannoni a salve di vascelli che, giunti all’altezza di Punta Mesco, scoprivano il Santuario lassù in alto. Come riportato negli annali storici il culto di questa Madonna fu sempre particolarmente sentito. Nel XV secolo Papa Innocenzo VIII, originario della nobile famiglia genovese Cibo, concesse con bolla pontificia l’indulgenza per questa Madonna “che opera ineffabili miracoli” a cui lui era particolarmente devoto. Indulgenza rinnovata anche nel XVIII secolo. La solenne incoronazione della Vergine di Soviore, la nona al mondo, della sacra effigie con le corone d’oro decretate dal Capitolo della Basilica Vaticana avvenne il 10 agosto 1749 nella chiesa parrocchiale di Monterosso da parte di Monsignor Della Torre, Vescovo diocesano. La Regina scendeva dal monte, accolta dal giubilo di alti prelati, dei devoti e della moltitudine di pellegrini giunti dai luoghi circostanti, tra le vie adorne di fiori, di festoni, di archi e di iscrizioni. Dopo tre giorni di festeggiamenti e di solenni funzioni, una folta processione riaccompagnò la Statua coronata, portata a spalla dai sacerdoti su una cassa dorata adorna di fiori e illuminata dai ceri, alla sua antichissima sede.

In quell’occasione si decise di trasferire per alcuni giorni la statua della Madonna di Soviore a Monterosso ogni cento anni ma, dato il sentito attaccamento dei fedeli alla “Rossetta”, come viene affettuosamente denominata, gli anni furono ridotti a cinquanta, per arrivare a venticinque. Particolarmente solenni furono, nel 1850 e nel 1949 i centenari dell’incoronazione con la presenza sempre di numerosi Vescovi, Confraternite e Congregazioni religiose e tutte le autorità civili. Oltre alla presenza dei Frati cappuccini fra i quali si ricorda in maniera particolare padre Antonio Durante originario del paese di Monterosso e padre spirituale della comunità italiana di Buenos Aires che nel 1937 compose l’inno alla Madonna di Soviore ancora oggi cantato dai fedeli in tutte le celebrazioni dedicate alla Vergine. Quest’anno dal 28 settembre si rinnova questa importante attesa ricorrenza che sta mettendo in fermento la comunità monterossina con ingenti preparativi che si propongono di rendere l’accoglienza a Nostra Signora di Soviore indimenticabile.

