Allerta arancione, polemiche sulle scuole chiuse a Genova. Ferrante: “Ecco perché lo abbiamo fatto”

Genova. Allerta arancione e scuole chiuse. Non sono mancate le polemiche ieri sulla decisione del Comune di Genova, apparsa in controtendenza rispetto alla prassi seguita negli anni scorsi dalla giunta Bucci. Anche perché in mattinata, nonostante il maltempo ancora in corso, migliaia di ragazzi si sono riversati in corteo a sostegno dello sciopero generale per Gaza.

A trasformare i mugugni in questioni politiche ci ha pensato l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova, che è intervenuto su Facebook: “Non ho capito il motivo per cui oggi si sono chiuse le scuole con allerta arancione, creando molti disagi alle famiglie, mentre tutto il resto, cortei per la città inclusi, si è svolto e si svolge regolarmente”. E ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in consiglio comunale “per comprendere meglio quali criteri dobbiamo aspettarci per il futuro da parte della giunta su un argomento così delicato e sensibile. È una richiesta che faccio senza polemica perché conosco la complessità di certe scelte: per questo c’è bisogno di capire il criterio”.

