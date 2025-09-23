Alluvione in Valbormida, Pastorino (LC): “La Liguria paga ancora l’assenza di prevenzione”. Giampedrone: “Parole offensive e senza senso”

Liguria. “Ancora una volta la Liguria si trova in ginocchio dopo le piogge intense delle ultime ore. In Valbormida i comuni di Cairo, Carcare, Dego e Pontinvrea hanno subito allagamenti, frane e danni a case, attività commerciali e zone industriali. Nel levante, tra La Spezia, Lerici, Sarzana e Porto Venere, un violento nubifragio ha trasformato strade e piazze in fiumi, con oltre 70 millimetri di pioggia caduti in un’ora. Non siamo di fronte a eventi straordinari ma a fenomeni sempre più frequenti che si abbattono su un territorio fragile e segnato dal dissesto idrogeologico . È inaccettabile che, dopo ogni alluvione, la Regione si limiti a interventi emergenziali, senza mai costruire una vera strategia di prevenzione. Gli stessi paesi della Valbormida erano già stati colpiti meno di un anno fa: non possiamo continuare a lasciare cittadini, imprese e amministrazioni locali soli di fronte a disastri annunciati”.

Così Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” in Consiglio regionale e rappresentante di Linea Condivisa, che aggiunge: “L’entroterra ligure rappresenta il punto più debole ma anche più prezioso della regione: le vallate interne sono il presidio umano e ambientale che tiene in equilibrio l’intera Liguria. Se l’entroterra si spopola e si degrada, anche la costa perde stabilità e sicurezza. Per questo servono investimenti seri e continuativi: manutenzione dei rii e dei versanti, messa in sicurezza delle strade, piani di prevenzione e monitoraggio. Non bastano le conferenze stampa dopo l’alluvione: servono scelte politiche coraggiose, che mettano al centro la cura del territorio e delle comunità che lo abitano”.

