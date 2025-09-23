Calcio/ Imperia – Sestri Levante: l’ordinanza da parte del Prefetto

Dall’US Sestri Levante 1919
Per Imperia-Sestri Levante in programma domani, mercoledì 24 settembre, alle 15 allo stadio Nino Ciccione, il Prefetto di Imperia ha emesso ordinanza con le seguenti prescrizioni:
– vendita di tagliandi per i residenti nel Comune di Sestri Levante sino alle 19 del giorno antecedente la gara, esclusivamente per il settore ospiti;
– vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sotto la responsabilità dell’US Sestri Levante 1919, in ricevitorie individuate d’intesa con la Questura, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;
– trasmissione, a cura dell’US Sestri Levante 1919, dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Imperia, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le 10 del giorno della gara;
– eventuale impiego nel settore ospiti di volontari dell’US Sestri Levante 1919 con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward)