Campiglia, altre corse Atc saltate: disagi per studenti e residenti

Nuovo episodio di disservizi nei collegamenti tra La Spezia e Campiglia, il borgo arroccato sulle alture del Golfo. Oggi la segnalazione alla redazione arriva da una cittadina, che denuncia la soppressione di due corse nel primo pomeriggio: “Per l’ennesima volta saltate le corse delle 13 e delle 14… ragazzi lasciati a piedi e disagio per gli abitanti del paese che dalle 11 alle 15.30 (forse) sono e rimarranno senza collegamento dalla e per la città”.

Non è la prima volta che gli abitanti di Campiglia si trovano a dover fare i conti con corse soppresse e ritardi. I problemi, sottolineano i residenti, hanno iniziato a comparire da quando, a novembre dello scorso anno, il consorzio Trotta/Riccitelli ha iniziato a svolgere i servizi in subappalto per conto di Atc Esercizio.

Da allora i disagi si sono moltiplicati: autobus che non passano, attese prolungate alle fermate e, in un caso, anche un mezzo guasto rimasto parcheggiato per giorni in Piazza della Chiesa.

