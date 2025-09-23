Cantieri in A10, Biasi (Lega): “La Regione deve chiedere a Concessioni del Tirreno di risarcire il danno d’immagine”

Liguria. “Cantieri infiniti e forti disagi per gli utenti. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Regione Liguria e Concessioni del Tirreno Spa, che gestisce il tratto autostradale dell’A10 Savona-Ventimiglia. Tra le altre cose si affronterà anche la questione del danno d’immagine per il Ponente ligure, come giustamente indicato dai sindaci del territorio e dalle associazioni di categoria. Una questione importante sulla quale ho presentato un’interrogazione per ottenere un risarcimento e alla quale oggi ha risposto positivamente l’assessore Giacomo Giampedrone spiegando che Regione Liguria, a seguito della mia richiesta, ha previsto di inserirla fra i temi del prossimo incontro”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi.

“I numerosi cantieri per lavori di manutenzione e ammodernamento provocano una situazione ormai diventata insostenibile per i liguri e per i turisti che a causa di questi forti disagi evitano di scegliere il Ponente come meta dei loro soggiorni. Federalberghi, Unione Albergatori, Confcommercio e Confesercenti hanno più volte indicato che, a causa dei problemi di viabilità autostradale, è emersa un’immagine di una destinazione turistica irraggiungibile e il messaggio negativo che ci sono gravi problemi infrastrutturali sulle tratte liguri. In tal senso, anche molti personaggi famosi e ‘influencer’ sui social network hanno pubblicamente lamentato i problemi legati alle nostre autostrade inducendo di fatto le persone a scegliere mete turistiche diverse rispetto alla Liguria e in particolare il Ponente”.

» leggi tutto su www.ivg.it