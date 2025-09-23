Dal dopoguerra alle sfide globali: Confindustria La Spezia celebra 80 anni di impresa e innovazione

Confindustria La Spezia celebra domani, mercoledì 24 settembre, 80 anni dalla sua fondazione con un grande evento al Teatro Civico della Spezia, ripercorrendo la storia dell’associazione e l’evoluzione industriale e culturale del territorio, con lo sguardo rivolto alle sfide dei prossimi anni.

L’Assemblea per gli 80 anni di Confindustria La Spezia rappresenta infatti un momento speciale per celebrare la storia economica e sociale della nostra provincia. L’evento ripercorrerà il grande fermento manifatturiero, artistico, culturale e sociale che caratterizzò la città dalla fine dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, un periodo di straordinaria vitalità che oggi può ispirarci ad affrontare con determinazione le sfide attuali e a costruire un futuro di rinnovato sviluppo e coesione.

