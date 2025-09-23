Elisoccorso: aeroporto di Luni; convenzione tra Regione e Aeronautica militare

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Pronta alla firma la convenzione con l’Aeronautica militare – 46° Brigata Aerea e l’Agenzia del Demanio per la realizzazione della nuova base e la conseguente attivazione del servizio di elisoccorso presso la base militare di Luni di Sarzana.

Nella convenzione, della durata di sei anni e ulteriori sei di rinnovo automatico, si stabilisce che l’amministrazione della Difesa concede a Regione Liguria a titolo gratuito l’utilizzo ad uso esclusivo di un’area demaniale di oltre 14mila metri quadrati per lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria di elisoccorso (base HEMS – Helicopter Emergency Medical Service).

