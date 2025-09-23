Elisoccorso Sarzana, Nicolò: “Siamo alle battute finali, schema di convenzione in giunta la prossima settimana”

Sarà sul tavolo della giunta regionale della prossima settimana l’approvazione dello schema di convenzione tra Difesa e Regione per l’attivazione dell’elisoccorso con base al distaccamento aeroportuale di Sarzana. Lo ha annunciato stamani in Consiglio regionale l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rispondendo a un’interrogazione con cui il consigliere Gianmarco Medusei chiedeva a che punto fosse il percorso di attivazione del servizio e “quali iniziative la Regione intenda intraprendere per estendere temporalmente la formazione del personale da poco abilitato”.

“Eravamo rimasti al 31 marzo 25, quando Regione Liguria aveva presentato la richiesta per ottenere in concessione una parte dell’area demaniale e alcuni immobili del distaccamento aeropportuale di Luni, a Sarzana – ha detto Nicolò -. Lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare ha dato parere favorevole al rilascio della concessione e anche il ministero della Difesa ha autorizzato la firma della relativa convenzione. E’ stato quindi predisposto in questi giorni lo schema di convenzione tra l’amministrazione della Difesa – 46ma Brigata aerea e la Regione relativa all’utilizzo di un’area demaniale e di immobili appartenenti al distaccamento finalizzato all’attivazione del servizio Hems (Helicopter emergency medical service, ndr) e lo schema sarà sottoposto all’approvazione della giunta regionale nella prossima seduta. La concessione avrà durate di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata per ulteriori sei in modo automatico. Considerato inoltre che l’area verrà utilizzata per finalità istituzionali – e questo è un passaggio importante nonché di interesse pubbico e di particolare rilevanza sociale – il bene statale in questione sarà concesso a Regione in assenza di un corrispettivo economico, quindi a titolo gratuito, in virtù proprio di quanto disposto dalle normative vigenti”.

