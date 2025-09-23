Erbacce, Ferrante: “Dal 1° gennaio metteremo mano agli sfalci, il sistema non funziona”

Genova. Con la città invasa dalle erbacce a fine estate, la giunta Salis annuncia la volontà di rimettere mano al meccanismo che regola gli sfalci su strade, creuse e marciapiedi. Lo annuncia l’assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante rispondendo a un’interrogazione del consigliere Vincenzo Falcone (Orgoglio Genova) in aula rossa a Tursi.

“La gestione degli sfalci è esattamente quella che avete lasciato voi, non abbiamo ancora modificato nulla – ha detto l’assessore in polemica col centrodestra -. Siete voi che avete affidato ai Municipi lo sfalcio, i Municipi lo fanno tramite cooperative, non tramite personale interno. Gli appalti scadono il 31 dicembre perché sono stati vinti con la vostra amministrazione. L’accordo quadro cuba un milione e mezzo di euro. Nella rivisitazione di tante cose io prevedo di mettere mano anche a questa, perché è palese che non sta funzionando. Noi, a questo punto, dobbiamo mettere mano e capire se cambiare la situazione in essere. Sicuramente bisogna aumentare il budget, ma bisognerà probabilmente cambiare anche l’operatività, lasciando però ai Municipi l’indicazione delle priorità“.

» leggi tutto su www.genova24.it