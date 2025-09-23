Gli studenti occupano il rettorato dell’Università di Genova: “Stop agli accordi con l’industria bellica”

Genova. Dopo una partecipata assemblea pubblica, i collettivi studenteschi hanno occupato il rettorato dell’Università di Genova in via Balbi 5. La decisione arriva dopo diverse settimane di presidio fisso presso l’ateneo sulla scia delle proteste che già da tempo contrappongono gli studenti con il rettore Delfino sulle scelte di collaborazioni e partnership con soggetti legati in qualche modo con Israele e le grandi industrie legate agli armamenti.

“A partire dalle grandi mobilitazioni avvenute nelle ultime settimane nell’ambito dell’operazione umanitaria della “Global Sumud Flottilla”, abbiamo visto finalmente riversare in piazza le masse – si legge nel volantino distribuito pochi minuti fa a seguito dell’assemblea organizzata questo pomeriggio – Il 22 settembre ha rappresentato un’importante cesura storica tra il nostro paese che, da “Aosta” a “Palermo”, si è paralizzato in un massiccio sciopero generale. Gli studenti in piazza a Genova erano 10.000, uniti dall’estesa rabbia e determinati a sabotare l’economia di guerra a partire dai propri spazi, dalle scuole, dalle fabbriche e dall’università”.

