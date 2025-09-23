Il Millesimo scatta, il 3 a 1 all’Athletic vale la prima storica vittoria in Eccellenza

Dopo aver vinto due campionati di fila, Prima Categoria e Promozione, il Millesimo dell’ambizioso presidente Eros Levratto non intende recitare un ruolo da comprimario in Eccellenza.
Il primo indizio è stato il mercato, di livello, mentre il secondo l’esordio sul campo del Pietra Ligure. Al De Vincenzi è arrivata una sconfitta solo di misura, 2 a 1, contro una delle pretendenti al titolo. Per la prova c’è ancora tempo, ma il 3 a 1 rifilato all’Athletic Club Albaro sembra confermare le buone impressioni.