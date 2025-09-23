Infortunio alla caviglia sul sentiero, turista soccorsa fra Monterosso e Vernazza

Una turista di canadese di 66 anni è stata soccorsa nel pomeriggio lungo il sentiero che collega Monterosso e Vernazza alle Cinque Terre. La donna si è infatti procurata una distorsione alla caviglia sinistra che le ha impedito di proseguire il cammino rendendo necessario l’intervento del Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme ai Vigili del fuoco. L’arto infortunato le è stato immobilizzato e medicato, dopodiché la donna è stata sistemata su una barella e portata a Vernazza dove è stata presa in consegna dalla pubblica assistenza locale che l’ha portata al pronto soccorso dell’Ospedale della Spezia.

