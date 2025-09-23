Italia campione del mondo di pétanque: c’è anche l’alassino Gianluca Rattenni

L‘Italia si è imposta ai Campionati del Mondo di pétanque andati in scena al galoppatoio di Villa Borghese a Roma. Erano presenti ben cinquantuno nazioni. Una spedizione azzurra a forti tinte liguri con la nostra provincia rappresentata dal vice CT Gianluca Rattenni.

“Sapevamo come un mondiale in casa potesse essere ancora più difficile da vincere – commenta – , le aspettative erano sicuramente alte, ma i piccoli dettagli hanno fatto la differenza, anche se resta un po’ di rammarico per la semifinale maschile con la formazione di Italia 1 persa contro la Tailandia. L’Italia vince il suo primo mondiale individuale maschile senior con Diego Rizzi, soprannominato l’alieno, al suo quinto mondiale in carriera in altre specialità. Il percorso é stato perfetto, qualche difficoltà incontrata in semifinale che ha avuto la meglio contro l’Olanda per 13/11 e la finale tiratissima contro il Madagascar vinta per 13/8 giocata alle 12.30 sotto un sole cocente e un folto pubblico”.

» leggi tutto su www.ivg.it