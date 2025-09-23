La Spezia si colora di rosa: il 19 ottobre torna la Pink Parade 2025

Anche quest’anno la Spezia si prepara ad accogliere la PittaRosso Pink Parade 2025, la camminata solidale di 5 km organizzata a sostegno della ricerca sui tumori femminili promossa da Fondazione Umberto Veronesi. L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre: il ritrovo è previsto in piazza Europa alle 9.30, mentre la partenza ufficiale avverrà alle ore 10.00. Il percorso, semplice e accessibile a tutti, si snoderà tra i luoghi più suggestivi della città:

Piazza Europa → Passeggiata Morin → Porto Mirabello → Giardini Pubblici → Corso Cavour → Piazza del Mercato → Via Prione → Piazza Verdi → ritorno in Piazza Europa.

Una scia rosa di sorrisi, passi e cuori uniti attraverserà La Spezia per lanciare un messaggio forte e chiaro: la ricerca è importante, la ricerca salva vite e non si ferma mai. Non a caso, sul retro della maglietta ufficiale di quest’anno campeggia la frase simbolo della manifestazione: “Non si ferma mai!” L’evento non sarà solo sportivo, ma anche emotivo e partecipato. I camminatori sono infatti invitati a portare con sé cartelloni e striscioni a sostegno dell’iniziativa, oppure oggetti e ricordi di persone care che non ci sono più, per trasformare la giornata in un grande abbraccio collettivo fatto di solidarietà e memoria.

