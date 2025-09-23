Le bandiere blu della Liguria protagoniste nell’ultima giornata del Salone Nautico

Genova. Le Bandiere Blu della Liguria (33 assegnate ai Comuni per 64 spiagge e 16 approdi) protagoniste all’ultima giornata del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. All’Eberhard & CO. Theatre, infatti, ha avuto luogo il convegno organizzato dall’assessorato al Turismo di Regione “Liguria delle Bandiere Blu – Il mare dell’eccellenza” in cui sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, il presidente di Fee Italia (Foundation for Environmental Education) Claudio Mazza, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni Bandiere Blu della Liguria (Andora, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Camogli, Chiavari, Diano Marina, Finale Ligure, Laigueglia, Lerici, Levanto, Loano, Pietra Ligure, Recco, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano al Mare, Savona, Sori e Varazze).

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987, in occasione dell’Anno Europeo dell’Ambiente, dal programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto). È gestito dalla Foundation for Environmental Education (Fee), Ong con sede in Danimarca e presente in oltre 70 Paesi.

» leggi tutto su www.genova24.it