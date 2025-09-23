Lo Spezia a Parma per centrare quegli ottavi di Coppa Italia che mancano da tre edizioni

Torna in campo in Coppa Italia lo Spezia di Luca D’Angelo, dopo aver eliminato la Sampdoria nel precedente turno ai calci di rigore. Per le Aquile un avversario da Serie A, il Parma del giovane spagnolo Carlos Cuesta, in panchina al posto di Chivu che ha salvato i crociati lo scorso anno all’ultima giornata. Una partita che vale l’accesso agli ottavi di finale contro il Bologna, testa di serie numero 1 della coppa e campione in carica, e un traguardo che porterebbe lo Spezia nelle migliori sedici squadre tre anni dopo l’ultima volta.

L’accesso agli ottavi, infatti, manca dalla stagione della retrocessione in Serie B, quando lo Spezia vinse con Como e Brescia e finì ko solo contro l’Atalanta, in una partita che incrinò e non poco l’annata, con gli infortuni di Holm e Nzola. Lo scorso anno le Aquile uscirono al primo turno, ai rigori contro la Salernitana, mentre nella stagione precedente fu fatale proprio il turno dei sedicesimi, ancora ai rigori contro il Sassuolo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com