Manifestazioni per Gaza, AVS Savona: “Non è che l’inizio, ci vedremo nelle piazze”

Savona. “Sono state giornate di mobilitazione straordinaria, capaci di intercettare un sentimento diffuso e profondo. Una moltitudine di persone, in particolare tanti giovani, ha invaso le strade interrompendo la routine quotidiana e scegliendo di farlo in modo pacifico, determinato e colorato. Savona, come centinaia di altre città d’Italia, ha deciso da che parte stare”.

“Dalla mobilitazione della Cgil di venerdì 19 settembre allo sciopero generale con le manifestazioni dei sindacati di base di lunedì 22 è emersa con chiarezza la decisione della società civile e del mondo del lavoro di schierarsi senza esitazioni al fianco del popolo palestinese e contro il genocidio in corso. Un atto di ribellione all’orrore che si consuma a Gaza, nell’inazione colpevole di gran parte dei governi occidentali – a cominciare da quello italiano – che si rendono ogni giorno più complici del disegno criminale del governo Netanyahu”.

