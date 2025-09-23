Mattinata di allagamenti e disagi anche in Val di Magra: “Il pluviometro di Montemarcello ha registrato valori estremi”

L’ondata di maltempo che questa mattina ha colpito la nostra provincia ha avuto ripercussioni anche sulla Val di Magra dove si sono concentrate precipitazioni molto intense che hanno fatto danni e causato disagi. “L’intero Comune è stato interessato da un’evento meteorologico particolarmente intenso se pur di breve durata. Stiamo verificando le diverse segnalazioni – afferma Monica Paganini, sindaca di Arcola – l’area di Romito è stata interessata in diversi punti. Stiamo operando per rimuovere ostacoli al deflusso del acque e le opportune verifiche. Presso il Cimitero é in corso la rimozione di una pianta”. L’Amministrazione di Ameglia sottolinea invece: “ Il pluviometro di Montemarcello ha registrato valori estremi: 29 millimetri di pioggia in soli 15 minuti e oltre 50 mm in un’ora. Per comprendere l’entità del fenomeno, basti pensare che 29 mm equivalgono a circa 30 litri d’acqua per metro quadrato caduti in soli 15 minuti. La rete di smaltimento è stata messa a dura prova da una precipitazione con picchi di intensità superiori ai 280 mm/h, causando disagi localizzati alla viabilità e sollecitando fortemente le infrastrutture minori. Le criticità principali hanno riguardato la chiusura temporanea di via Fabbricotti, necessaria per consentire il corretto deflusso delle acque dalla sede stradale. Nonostante l’assenza di un’allerta meteo, la risposta è stata immediata e coordinata: i volontari della Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico con le ditte incaricate, gli operai comunali e la Polizia Locale sono intervenuti con prontezza, permettendo di gestire le criticità senza danni significativi a persone o cose. Le operazioni di ripristino sono in fase di conclusione. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con professionalità e dedizione”.

