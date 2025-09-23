Meteo, tempo variabile sulla Liguria: fasi più asciutte e soleggiate si alternano a possibili rovesci

Liguria. Il rapido isolamento di una goccia fredda sulla Francia e il suo successivo avanzamento verso Est, influenzerà il meteo sulla nostra regione. Periodi più asciutti e soleggiati alternati a possibili rovesci intermittenti andranno a caratterizzare la giornata di martedì e quella di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in nottata cieli poco nuvolosi a Ponente e parzialmente o molto nuvolosi a Levante con possibili veloci rovesci entro l’alba sullo Spezzino e nelle aree interne del settore centrale, in evoluzione verso Nord. Nel corso della mattinata e nelle ore pomeridiane altri rovesci, seppur localizzati, andranno ad interessare a “macchia di leopardo” il Tigullio, lo Spezzino e in modo più sporadico la dorsale Appenninica del Genovesato e del Savonese Orientale. Clima più asciutto a Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi.

