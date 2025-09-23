Niente rivoluzione ma spazio a chi ha giocato meno: a Parma chance per Lapadula e Jack

Non sarà una rivoluzione, ma un’occasione per vedere in campo chi ha giocato meno in questo inizio. La Coppa Italia contro il Parma regala una doppia opportunità allo Spezia di Luca D’Angelo, che scende subito in campo dopo la brutta partita contro la Juve Stabia e che può giocarsi qualche jolly, con esperimenti che potranno essere utili anche in campionato. Niente cambi moduli, niente rivoluzioni tattiche, quello del Tardini sarà il solito Spezia da 3-5-2 ma con qualche volto nuovo in campo.

Il primo sarà quello di Fellipe Jack, il difensore 19enne che non è partito per il Mondiale Under 20 per cui era stato convocato. Esordirà al Tardini l’ex Como, nella difesa a tre che vedrà probabilmente Cistana centrale e probabilmente Mateju, o al massimo Matteo Onofri, altro esordiente. Comotto a centrocampo, dove uno tra Cassata e Nagy dovrà giocare, ma anche Zurkowski, che con la Juve Stabia non ha fatto minuti dopo aver fatto bene a Empoli.

