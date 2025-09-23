Nuovo bando case popolari ma a Genova 100 appartamenti per 4000 richieste

Genova. A Genova ci sono circa 10mila case popolari. Di queste, almeno 2000 non possono essere assegnate perché necessitano di pesanti interventi di ristrutturazione. Il nuovo bando del Comune di Genova per l’assegnazione di case popolari metterà a disposizione 100 appartamenti. Le richieste potrebbero superare quota 4000 e almeno 2000 potrebbero essere quelle accolte in base ai criteri Isee e di situazione familiare. Questo significa due cose. Che gran parte delle richieste di case popolari a Genova non sarà soddisfatta. E che con un programma di finanziamenti serio sulla ristrutturazione delle abitazioni non agibili il problema sarebbe, invece, in parte risolto.

Sono i numeri e i concetti spiegati in una conferenza stampa dai referenti dei sindacati degli inquilini. Bruno Manganaro, segretario generale Sunia Genova, Stefano Salvetti, segretario generale Sicet Liguria ed Emanuele Guastavino, presidente Uniat Liguria lanciano un appello a governo, Regione e Comune: “Servono fondi per ristrutturare le case, un piano di inserimento sul mercato delle 20mila abitazioni private sfitte, soluzioni alternative per aiutare gli inquilini come accordi sull’autoristrutturazione e fondi per la morosità incolpevole e in genere è necessario che si faccia funzionare realmente l’agenzia per la casa”.

