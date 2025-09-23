Oltre 40 interventi in corso in Val Bormida: super lavoro per i vigili del fuoco dopo l’alluvione

Val Bormida. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione che ha travolto la Val Bormida nella notte a cavallo tra domenica 21 settembre e lunedì 22 settembre. Sono oltre 40 gli interventi ancora in corso legati ad allagamenti, detriti, frane e strade rese impraticabili dalla furia dell’acqua.

Per capire la portata dell’evento, basti pensare che a Dego sono caduti 413 mm di pioggia in 8 ore, con un picco di 111 mm in un’ora; a Ferrania (Cairo Montenotte) quasi 280 mm totali. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia in più punti, provocando esondazioni parziali e danneggiamenti a Cairo, Carcare, Piana Crixia e Mallare.

