Cronaca

Oltre 40 interventi in corso in Val Bormida: super lavoro per i vigili del fuoco dopo l’alluvione

valbormida allagata 21 settembre 25

Val Bormida. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione che ha travolto la Val Bormida nella notte a cavallo tra domenica 21 settembre e lunedì 22 settembre. Sono oltre 40 gli interventi ancora in corso legati ad allagamenti, detriti, frane e strade rese impraticabili dalla furia dell’acqua.

Per capire la portata dell’evento, basti pensare che a Dego sono caduti 413 mm di pioggia in 8 ore, con un picco di 111 mm in un’ora; a Ferrania (Cairo Montenotte) quasi 280 mm totali. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia in più punti, provocando esondazioni parziali e danneggiamenti a Cairo, Carcare, Piana Crixia e Mallare.

