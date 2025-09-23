Quiliano aderisce alla Giornata internazionale per eliminazione delle armi nucleari

Quiliano. Il Comune di Quiliano ha accolto positivamente la richiesta congiunta di ANCI e Croce Rossa Italiana di aderire alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, “per ribadire l’importanza di un impegno condiviso verso un mondo libero da questa minaccia esistenziale”.
In occasione della ricorrenza, venerdì 26 settembre 2025, l’ingresso del Palazzo Comunale sarà illuminato di colore rosso, come segno di sensibilizzazione e vicinanza a questa causa di rilevanza universale.