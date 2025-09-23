Salone Nautico: “Settore in ottima salute e in forte crescita”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“I numeri dell’edizione 2025 del Salone Nautico, che si chiude con oltre 124mila visitatori, il 2,8% in più rispetto al 2024, parlano di un settore in ottima salute e in forte crescita. La nautica è la carta d’identità, anzi il passaporto, dell’industria italiana nel mondo: in questo settore si esprimono al meglio la creatività, il saper fare e la capacità produttiva del nostro Paese”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi alla conferenza stampa di chiusura del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta, come territorio e come sistema imprenditoriale, che il Salone Nautico di Genova può diventare la prima kermesse al mondo in questo settore. I dati dimostrano che visitatori e compratori non hanno rinunciato a questo storico appuntamento, a conferma del forte appeal che la manifestazione continua ad avere e delle grandi ricadute che porta in termini di presenze e indotto per Genova e la Liguria – conclude il presidente -. Come istituzioni ci impegneremo al massimo per rendere il territorio ancora più capace di accogliere gli operatori, le imprese e gli ospiti del Salone Nautico”.

