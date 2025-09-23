Savona, si chiude la quarta edizione di SportUp: coinvolte 65 società e 32 discipline

Savona. Sulle note di “Enjoy the silence” una danzatrice fluttua appesa a due strisce di tessuto in Piazza Sisto IV e lancia polveri colorate sulla piazza brulicante di pubblico col naso all’insù e la bocca aperta dallo stupore. Si chiude così Sportup 2025, una edizione che ha riunito 65 società, 32 discipline, 10 associazioni e tanto pubblico.

Piazza Sisto, via Manzoni, piazza Pertini e corso Italia sono state scenario di attività sportiva incessante e allegra. In particolar modo il palco allestito in Piazza Pertini ha ospitato le scuole di danza del savonese che si sono anche esibite in uno spettacolo speciale di raccolta fondi per l’associazione Bianucci.

