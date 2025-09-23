Successo per la cena solidale “Pietra su Pietra”, il sindaco De Vincenzi: “Ancora una grande risposta della nostra comunità”

La Pietra Ligure solidale ha risposto “presente” e questa sera, in piazza Castello, una grande partecipazione all’evento “Pietra su Pietra” 2025, la grande cena benefica che unisce nel segno della solidarietà e dell’aggregazione tutta la comunità pietrese, dal Comune, alle parrocchie, alle associazioni di volontariato, di categoria, culturali, sportive, fino ad arrivare ai singoli cittadini.

Il ricavato dell’edizione 2025 sarà interamente destinato a sostenere il progetto “Life to Life”, dedicato ai bambini affetti da patologie oncologiche. L’iniziativa, promossa da Bastapoco ODV in collaborazione con “Progetto Giada” onlus, offre ai piccoli malati, provenienti da strutture specializzate di Piemonte e Lombardia e dal Gaslini di Genova, e alle loro famiglie, giornate di divertimento, svago e spensieratezza in Riviera, nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche. La peculiarità del progetto è quella di prendersi cura dei bambini in un contesto di gioia per l’intera famiglia e lontano dalle strutture sanitarie, valorizzando l’allegria come strumento terapeutico, a maggior ragione in ambito oncologico pediatrico.

