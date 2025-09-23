Turismo: “Una buona stagione, non ancora terminata; grazie alle case-vacanza

Stamattina ai margini della calata portuale di Santa Margherita, preclusa in vista della partenza dei coniugi Obama, qualcuno si chiedeva, scherzando, se l’ex presidente Usa abbia pagato o meno la tassa di soggiorno. E d eventualmente dove a Portofino, Camogli o Santa Margherita? Battute a parte, le brevi vacanze della celebre coppia americana “prigioniera” a bordo di un lussuosissimo yacht, per il Tigullio occidentale e Camogli equivale a un inaspettato spot promozionale.

Una ciliegina sulla torta, al termine di una stagione turistica considerata positiva, nonostante il caldo e le nove allerte meteo estive che testimoniamo le bizzarrie del tempo.

