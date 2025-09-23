Una mozione contro il patrocinio del Comune a Seafuture: “No a una vetrina militare-commerciale”

Il gruppo consiliare LeAli a Spezia/Alleanza Verdi Sinistra – con i consiglieri Giorgia Lombardi, Roberto Centi e Patrizia Flandoli – ha depositato una mozione che sarà presentata e discussa nel prossimo consiglio comunale, con la quale si chiede la revoca del patrocinio del Comune alla manifestazione Seafuture di quest’anno e in futuro, qualora non vengano esclusi gli inviti e le partecipazioni di rappresentanze militari e politiche di Stati coinvolti in conflitti armati o accusati di gravi violazioni dei diritti umani.

I consiglieri ricordano come Seafuture, nata nel 2009 con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica legata al mare, la Blue Economy, la ricerca e l’educazione alla sostenibilità, abbia nel tempo assunto un carattere sempre più spiccatamente militare. Le ultime edizioni hanno visto la presenza di delegazioni e Marine militari di Paesi classificati dall’Indice di Democrazia dell’“Economist” come regimi autoritari o ibridi, dunque governi che non rispettano le libertà democratiche e i diritti fondamentali. “È inaccettabile – sottolineano i consiglieri – che queste delegazioni vengano considerate interlocutori affidabili a cui esportare armamenti e tecnologie militari.” La mozione evidenzia come il patrocinio comunale non sia un atto neutro: rappresenta un segno di riconoscimento e di legittimazione che rischia di compromettere l’identità e la reputazione della città, che deve invece riflettere la sua storia e i valori fondativi sanciti dalla Costituzione. Per questo si chiede che l’amministrazione comunale valuti attentamente l’opportunità di continuare a legare il nome della Spezia a un evento che, accanto a momenti di valore educativo e scientifico, rischia di trasformarsi in una vetrina commerciale del settore bellico.

Nel documento si propone inoltre che il Sindaco e la Giunta chiedano agli organizzatori di riportare la manifestazione a una chiara vocazione civile, educativa e ambientalista, con trasparenza sugli inviti e una netta distinzione tra la parte civile e quella militare. Si invita anche ad aprire un dibattito pubblico che coinvolga scuole, associazioni ambientaliste, reti pacifiste e cittadinanza, per valutare gli impatti etici, sociali e ambientali dell’evento. Infine, la mozione stabilisce che eventuali futuri patrocini siano concessi solo a manifestazioni con una chiara impronta pacifica e rispettosa dei diritti, e che il testo venga trasmesso alla Regione Liguria e ai Comuni del Golfo per coordinare una posizione istituzionale unitaria. “Seafuture – concludono i consiglieri – non può trasformarsi in una vetrina militare-commerciale che mette sullo stesso piano sostenibilità e traffici di armamenti. La Spezia ha una storia e un’identità che vanno difese, in coerenza con i valori di pace e democrazia.”

