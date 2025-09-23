UniTre Borgio Verezzi e Pietra Ligure, al via le iscrizioni al nuovo anno accademico

Borgio Verezzi/Pietra Ligure. Lunedì 22 settembre sono iniziate le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026 dell’Università delle Tre Età di Borgio Verezzi e Pietra Ligure. Il programma, denso e variegato, si preannuncia ricco di contenuti culturali e momenti di socializzazione, offre numerose opportunità di apprendimento ai partecipanti.

I corsi inizieranno ufficialmente lunedì 6 ottobre, sono in programma fino alla primavera 2026, suddivisi nelle aree salute e benessere, attività motorie, linguistica-letteraria, cultura generale e laboratori. Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30.

» leggi tutto su www.ivg.it