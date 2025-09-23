Vela Tradizionale presenta la partecipazione di un suo equipaggio al Campionato italiano di Vela latina

Vela Tradizionale annuncia la presentazione ufficiale della partecipazione del proprio equipaggio al Campionato italiano di Vela latina, in programma dall’1 al 5 ottobre alla Maddalena, in Sardegna, giunto quest’anno alla diciannovesima edizione.

L’associazione ha accolto con entusiasmo sia il progetto culturale che quello sportivo, candidando un equipaggio alla regata nazionale a bordo del Santa Rita, gozzo cornigiotto del 1946 di 8,70 metri di proprietà di Roberto Cecconi, che per l’occasione ne ha delegato la conduzione.

Si tratta di un esemplare storico, uno degli ultimi rappresentativi della tradizionale marineria ligure.

