“Vetrina straordinaria per le pmi”, il programma di Seafuture tra B2B e conferenze sulle navi militari

Sarà la banda musicale della Marina Militare diretta da Beatrice Venezi a dare il benvenuto alle delegazioni che parteciperanno a Seafuture 2025. Lunedì 29 settembre, sulla nave anfibia d’assalto Trieste un cocktail in musica per gli ospiti internazionali. Settanta i Paesi attesi alla kermesse spezzina, che si svolgerà tutta all’interno della base navale. Gli stand sono già montati dentro e fuori le strutture arsenalizie, ma alcune delle conferenze più importanti si terranno a bordo delle unità della Marina Militare ormeggiate nella rada interna.

Oggi la presentazione presso il Palazzo della Provincia alla Spezia, che segue quelle di Roma e Milano a significare come Seafuture sia cresciuta di dimensioni e importanza ben al di là dell’ambito italiano. “Siamo arrivati a 370 aziende partecipanti per la nona edizione – aggiorna Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth e ideatrice della fiera – Ormai la manifestazione è punto di riferimento a livello internazionale per il settore marittimo e navale. Ma non è solo una fiera; è un punto di incontro tra aziende grandi e piccole, istituzioni, università, enti di ricerca e giovani. Il mare accomuna e collega mondi diversi costruendo un dialogo tra i popoli e le generazioni”.

