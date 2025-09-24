Aeroporto, D’Angelo (Pd): “Ma quale acquisto dalla Regione, oggi la Liguria è isolata”

Genova. “Mentre il presidente Bucci fantastica di acquistare l’aeroporto Cristoforo Colombo con fondi regionali – dopo averci già provato da sindaco con il Comune di Genova – i cittadini liguri si trovano a pagare tariffe aeree scandalose per raggiungere la Capitale. Oggi volare da Genova a Roma costa più che volare da Roma a New York. È il paradosso di una Regione sempre più isolata, con un aeroporto ridotto ai minimi termini e una politica che ignora le vere priorità del territorio”.

Così Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd Genova e consigliere regionale della Liguria. “L’acquisto dell’aeroporto da parte della Regione non risolve nulla se non si affrontano i problemi strutturali – afferma – pochi voli, tariffe alle stelle, assenza di rotte strategiche e una gestione che non ha saputo rilanciare lo scalo. Genova è tagliata fuori dai grandi flussi nazionali e internazionali, e questo ha conseguenze gravissime”.

» leggi tutto su www.genova24.it