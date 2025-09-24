Albissola, prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico: in corso l’installazione di 4 nuove griglie

COMMENTA
Albissola Marina. Prosegue il piano di mitigazione del rischio derivante da forti piogge avviato in vista dell’inizio dell’autunno dal Comune di Albissola Marina. In questi giorni sono in corso i lavori per l’installazione di quattro nuove griglie per la raccolta ed il deflusso delle acque piovane nella zona compresa tra Viale Liguria e Piazza Liguria.

L’intervento, affidato alla ditta Vezzoso Costruzioni Edili S.r.l., prevede sinteticamente la fornitura e posa di quattro griglie per la raccolta dell’acqua meteorica nei seguenti punti: una griglia davanti all’attraversamento pedonale di Viale Liguria, lato Bar Cafè Dalì; due griglie ambo i lati dall’attraversamento smart tra Viale Liguria e Piazza Liguria ed infine una griglia in Piazza Liguria dall’attraversamento pedonale all’altezza del dehor dell’Hotel Europa.

