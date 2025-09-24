All’Assonautica un incontro per parlare delle specie aliene nel nostro mare

L’Università di Pavia e Assonautica provinciale della Spezia hanno il piacere di invitarla alla presentazione, da parte della professoressa Jasmine Ferrario e dei suoi collaboratori, dei dati della ricerca svolta dal 2018 presso il porticciolo Assonautica “A. De Benedetti” sulle specie aliene in ambiente portuale. L’evento rientra nell’ambito del progetto Horizon Europe GuardIAS (guarding european waters from invasive alien species).

L’incontro con il team dell’Università di Pavia prevede una breve introduzione sulla tematica delle specie aliene marine e sul ruolo delle imbarcazioni nel trasportare tali specie; dopodiché coinvolgerà tutti i partecipanti in un campionamento collettivo con il riconoscimento delle principali specie di invertebrati che vivono nel porto.

Lo scopo è quello di informare sulle specie aliene presenti e sulle possibili strategie per limitare la loro dispersione, nonché le eventuali modalità per i cittadini di collaborare con gli scienziati e raccogliere importanti dati su potenziali nuove specie introdotte.