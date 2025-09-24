Andora Sport Days 2025: due giorni di sport, divertimento e inclusività al Parco delle Farfalle

Andora. Autunno tempo di buoni propositi. Ricominciano. Pieno ritmo le attività sportive e Andora propone un fine settimana dedicato agli appassionati di attività sportiva. Il 27 e 28 settembre 2025, Parco delle Farfalle di Andora ospita, Andora Sport Days, un evento sportivo unico dedicato a tutti gli appassionati di attività fisica, movimento e divertimento.

L’iniziativa coorganizzata da TF7Action Sport con il Comune di Andora si svolgerà due intere giornate, offrendo esperienze coinvolgenti e momenti di aggregazione per famiglie, giovani e adulti, con particolare attenzione all’inclusività, proponendo attività adatte anche a portatori di disabilità.

