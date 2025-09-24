Argini di Battifollo, Sergiampietri: “Amministrazione si faccia portavoce con la Regione delle esigenze dei cittadini”

Francesco Sergiampietri, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Sarzana, ha presentato un’interrogazione riguardante la sicurezza di Battifollo e dei suoi argini. “Il territorio della frazione di Battifollo è storicamente esposto a criticità idrogeologiche e a rischio di esondazione, gli argini presenti necessitano di costante manutenzione e adeguamento per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture e i recenti eventi meteorologici e l’intensificarsi di fenomeni estremi aumentano la probabilità di danni derivanti da una mancata messa in sicurezza. Considerato che la competenza sugli interventi strutturali e sulla manutenzione degli argini spetta in larga parte alla Regione Liguria – scrive il consigliere di maggioranza – e l’Amministrazione comunale ha il dovere di farsi portavoce delle esigenze del territorio e dei cittadini presso gli organi regionali competenti, chiedo all’Amministrazione comunale se abbia già attivato interlocuzioni con la Regione Liguria per programmare interventi di consolidamento e manutenzione e quali azioni concrete intenda intraprendere per sollecitare la Regione affinché l’intervento sugli argini di Battifollo sia inserito tra le priorità di finanziamento e realizzazione”.

L’articolo Zignago, lutto cittadino in occasione dei funerali dei fratelli Mavisini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com