COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Argini di Battifollo, Sergiampietri: “Amministrazione si faccia portavoce con la Regione delle esigenze dei cittadini”

Argini di Battifollo, Sergiampietri: “Amministrazione si faccia portavoce con la Regione delle esigenze dei cittadini”

Francesco Sergiampietri

Francesco Sergiampietri, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Sarzana, ha presentato un’interrogazione riguardante la sicurezza di Battifollo e dei suoi argini. “Il territorio della frazione di Battifollo è storicamente esposto a criticità idrogeologiche e a rischio di esondazione, gli argini presenti necessitano di costante manutenzione e adeguamento per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture e i recenti eventi meteorologici e l’intensificarsi di fenomeni estremi aumentano la probabilità di danni derivanti da una mancata messa in sicurezza. Considerato che la competenza sugli interventi strutturali e sulla manutenzione degli argini spetta in larga parte alla Regione Liguria – scrive il consigliere di maggioranza – e l’Amministrazione comunale ha il dovere di farsi portavoce delle esigenze del territorio e dei cittadini presso gli organi regionali competenti, chiedo all’Amministrazione comunale se abbia già attivato interlocuzioni con la Regione Liguria per programmare interventi di consolidamento e manutenzione e quali azioni concrete intenda intraprendere per sollecitare la Regione affinché l’intervento sugli argini di Battifollo sia inserito tra le priorità di finanziamento e realizzazione”.

L’articolo Zignago, lutto cittadino in occasione dei funerali dei fratelli Mavisini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com