Bottagna, al via la festa patronale di san Michele Arcangelo

Bottagna e la sua comunità sono pronti ad organizzare per sei intensi giorni la festa patronale di San Michele Arcangelo. L’inizio è previsto mercoledì 24 settembre e gli appuntamenti continueranno per i successivi quattro giorni con un fitto programma comprendente, oltre alle celebrazioni religiose, spettacoli teatrali, cene a base di sgabei o di pizza, tombolate e pesche di beneficenza, culminando lunedì 29, giorno effettivo in cui viene celebrato san Michele Arcangelo, con la messa solenne e la conferenza in chiusura di Fabrizio Mismas. Il programma completo nel volantino in allegato.

