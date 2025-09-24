Confindustria celebra 80 anni: radici forti e futuro grazie a cultura e innovazione. Gerini: “Servono strategie condivise”

Il Teatro Civico ha fatto da cornice oggi alla grande Assemblea pubblica per gli 80 anni di Confindustria La Spezia, un traguardo che ha assunto il valore di un viaggio nella memoria collettiva e al tempo stesso di uno sguardo lucido verso le sfide future. L’incontro ha riunito istituzioni, imprenditori, accademici e personalità della cultura, trasformando la celebrazione in un momento di riflessione corale sul ruolo dell’impresa come motore di progresso sociale ed economico.

Nel suo intervento il presidente Mario Gerini ha ripercorso la storia dell’associazione, nata il 22 settembre 1945 per iniziativa di 14 imprese che decisero di unire le forze per ricostruire un territorio devastato dalla guerra. “Era un’Italia ferita – ha ricordato – ma quegli uomini ebbero il coraggio di credere nel futuro. Su quelle basi abbiamo costruito un percorso che dura da ottant’anni”.

