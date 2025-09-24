“Cosa c’è sotto la tua barca? Le specie aliene: intrusi che viaggiano con te”, evento all’Assonautica

Cosa si nasconde sotto le carene delle imbarcazioni? A volte non solo alghe e piccoli crostacei, ma anche specie aliene che arrivano nei nostri mari viaggiando inconsapevolmente insieme ai diportisti. Di questo si parlerà sabato 27 settembre alle 10.30 al porticciolo Assonautica “A. De Benedetti”, alla Passeggiata Morin, durante l’incontro dal titolo “Cosa c’è sotto la tua barca? Le specie aliene: intrusi che viaggiano con te”, promosso dall’Università di Pavia insieme ad Assonautica Provinciale della Spezia.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo Horizon Europe GuardIAS, che si occupa di tutelare le acque europee dall’avanzata delle specie invasive. Alla Spezia sarà presente la professoressa Jasmine Ferrario, insieme ai suoi collaboratori, che dal 2018 portano avanti uno studio sulle specie aliene negli ambienti portuali cittadini. Dopo un’introduzione sul tema, i ricercatori guideranno i partecipanti in una attività di campionamento collettivo, con l’osservazione e il riconoscimento delle principali specie di invertebrati che popolano il porto. L’obiettivo non è solo scientifico, ma anche divulgativo: informare il pubblico sui rischi legati alla diffusione di questi organismi e spiegare come ciascun cittadino possa collaborare con gli scienziati nel monitoraggio di eventuali nuove introduzioni.

